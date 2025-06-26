В столкновении четырёх машин в Екатеринбурге пострадал человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, 27 июня, в Екатеринбурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Авария случилась на улице Белинского у дома №76 и привела к госпитализации одного из участников столкновения.Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией, водитель автомобиля марки «Hyundai», двигаясь в сторону улицы Куйбышева, при перестроении в правую полосу не убедился в безопасности манёвра и создал помеху другой иномарке — автомобилю «Honda». Произошло столкновение, в результате которого «Honda» отлетела на край проезжей части, где она врезалась в бетонное основание дорожной инфраструктуры, перевернулась и рухнула на припаркованный рядом автомобиль «Kia». «Hyundai» же после первого удара продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Ford», двигавшимся по левой полосе. Таким образом, в аварии оказались повреждены четыре машины, одна из которых — припаркованная.На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада «Скорой». Медики определили, что водитель автомобиля «Honda» получил травмы, требующие госпитализации. С места происшествия его доставили в Центральную городскую больницу №36.На участке ДТП движение было временно ограничено: организован объезд по двум полосам. Сотрудники ГИБДД продолжили работать на месте, собирая доказательства и опрашивая очевидцев, чтобы точно установить обстоятельства аварии.