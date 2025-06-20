В Артёмовском районе нетрезвый водитель устроил погоню с последующей аварией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 27 июня, в Артёмовском районе Свердловской области произошла авария с тяжёлыми последствиями. Около 5 часов утра на 145-м километре автодороги «Невьянск — Реж — Артёмовский — Килачевское» молодой водитель на отечественном авто пытался скрыться от автоинспекторов и устроил ДТП.По информации областной Госавтоинспекции, всё началось с того, что сотрудники ДПС во время патрулирования в посёлке Сосновый Бор обратили внимание на подозрительный «ВАЗ», следовавший в сторону Писанца. Инспекторы подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал его, прибавил скорость и попытался скрыться. На высокой скорости он не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.Как выяснилось вскоре, 28-летний водитель «ВАЗа» — житель посёлка Буланаш — был пьян, к тому же сел за руль, не имея водительских прав. В результате устроенного им ДТП пострадал пассажир — 23-летний молодой человек. Он не был пристёгнут ремнём безопасности и вылетел из салона через лобовое стекло. С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в реанимацию Артёмовской центральной районной больницы.Инспекторами составлено шесть административных материалов: за управление незарегистрированным автомобилем, за неиспользование ремня безопасности, за эксплуатацию автомобиля на зимней резине летом, за отказ остановиться по требованию полиции, за отсутствие полиса ОСАГО и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, лишённым прав»).Автомобиль задержан и помещён на специализированную стоянку.