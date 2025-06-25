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В свердловской деревне отец решил прокатить сына на мотоцикле и погиб
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшую среду, 25 июня, около 17.00 в Сухоложском муниципальном округе на дороге, связывающей деревни Заимка и Мельничная, отец с сыном на мотоцикле не справился с управлением и влетел в дерево.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, известно, что 41-летний отец вместе со своим 12-летним сыном поехал в магазин, но по пути потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, а ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в ближайшую больницу.
Установлено, что отец получил водительские права категории «А» в 2001 году. К административной ответственности за нарушение ПДД его привлекали 37 раз.
В каком состоянии находился мужчина в момент аварии, пока неизвестно.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, известно, что 41-летний отец вместе со своим 12-летним сыном поехал в магазин, но по пути потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, а ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в ближайшую больницу.
Установлено, что отец получил водительские права категории «А» в 2001 году. К административной ответственности за нарушение ПДД его привлекали 37 раз.
В каком состоянии находился мужчина в момент аварии, пока неизвестно.
«Состояние водителя на момент ДТП будет установлено, только после химико-токсикологического исследования»,
– сообщили в управлении.
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