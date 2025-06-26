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Насмерть сбившего ребёнка в Ачитском районе водителя приговорили к восьми годам
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Водителя, который 1 сентября 2024 года в селе Ключ Ачитского района в зоне действия знака 1.23 ПДД «Осторожно дети» сбил восьмилетнего мальчика, приговорили к длительному заключению.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, водителем был Андрей Дунаев. Сбив ребёнка, он скрылся с места аварии, но вскоре был разыскан и задержан. Тогда же выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Мальчика, попавшего под колёса нетрезвому водителю, доставили в больницу, но спасти, к сожалению, не смогли – через два дня он скончался.
Когда Дунаеву было предъявлено обвинения, он частично признал свою вину, но давать показания оказывался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ. В суде он также частично признал вину, оспаривая лишь факт того, что он был пьян в момент ДТП.
Красноуфимский районный суд, рассматривавший его дело, признал Андрея Дунаева виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП (п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ), назначил ему 8 лет в колонии поселения и лишил водительских прав на 2 года. Также Дунаев будет обязан выплатить родным погибшего мальчика 3 миллиона рублей моральной компенсации.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, водителем был Андрей Дунаев. Сбив ребёнка, он скрылся с места аварии, но вскоре был разыскан и задержан. Тогда же выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Мальчика, попавшего под колёса нетрезвому водителю, доставили в больницу, но спасти, к сожалению, не смогли – через два дня он скончался.
Когда Дунаеву было предъявлено обвинения, он частично признал свою вину, но давать показания оказывался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ. В суде он также частично признал вину, оспаривая лишь факт того, что он был пьян в момент ДТП.
Красноуфимский районный суд, рассматривавший его дело, признал Андрея Дунаева виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП (п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ), назначил ему 8 лет в колонии поселения и лишил водительских прав на 2 года. Также Дунаев будет обязан выплатить родным погибшего мальчика 3 миллиона рублей моральной компенсации.
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