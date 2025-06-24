Пыль от грузовика спровоцировала массовое ДТП в Талицком районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 26 июня, на 19-м километре автодороги «Талица — Бутка» произошло массовое столкновение с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, причиной аварии стала ухудшившаяся видимость, вызванная дорожными работами.Как уточнили в Госавтоинспекции Свердловской области, около полудня автомобиль «КамАЗ» проводил очистку проезжей части, что привело к образованию пылевого облака и резкому снижению видимости. Водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь за спецтехникой, не учёл изменившиеся условия и допустил столкновение с «КамАЗом». Следом за ним водитель автомобиля марки «Lada» не успел среагировать на резкую остановку и врезался в иномарку. В цепной реакции пострадали ещё два транспортных средства — «Renault» и «Chevrolet», которые поочередно столкнулись с движущимися впереди машинами.В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Lada». Он был доставлен в Талицкую центральную районную больницу. Остальные участники аварии от медицинской помощи отказались. Все водители — жители Талицкого района.Сотрудники ГИБДД оформили документы, зафиксировали повреждения автомобилей, провели замеры и опросили очевидцев. Проверка на алкоголь показала, что все участники ДТП были трезвы. По факту происшествия проводится проверка.