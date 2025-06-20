В Нижнем Тагиле подросток на мотоцикле попал в ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего водителя. Авария произошла сегодня, 26 июня, на круговом перекрёстке Октябрьского и Уральского проспектов.По предварительным данным, примерно в 14.20, юный «беспечный ездок» 14-ти лет, находясь за рулём мотоцикла марки «Минск», при повороте направо не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Toyota, которым управлял 44-летний житель города. Подросток был в мотошлеме, однако получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель легкового автомобиля, согласно результатам освидетельствования, находился в трезвом состоянии.Как выяснилось, мотоцикл принадлежит семье подростка, а ключи от него находились в свободном доступе. Несовершеннолетний воспользовался отсутствием родителей дома и самовольно выехал на дорогу. В отношении законного представителя ребёнка составлен административный материал за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления.