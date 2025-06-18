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За сутки на территории Свердловской области ликвидировано 17 пожаров
Фото: МЧС по Свердловской области
Пожарные специалисты МЧС России отчитались об оперативной обстановке за минувшие сутки: на территории Свердловской области в среду было ликвидировано 17 возгораний, из которых пять пришлись на жилой сектор. В большинстве случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём — на этот фактор пришлось 24% происшествий
В Екатеринбурге зарегистрировано сразу два случая возгорания. Первый произошёл в медицинском учреждении на Сибирском тракте. Там загорелись внутренняя отделка одного из помещений и личные вещи. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Благодаря быстрой реакции сотрудников объекта, огонь был оперативно потушен при помощи первичных средств пожаротушения.
Второй инцидент произошёл на улице Краснолесья. Там загорелся легковой автомобиль. Возгорание также охватило площадь в 2 квадратных метра. На месте работали 11 специалистов и 4 единицы техники. Огонь удалось ликвидировать за три минуты, обошлось без пострадавших.
На данный момент причины большинства остальных пожаров выясняются. Пожарные дознаватели продолжают работу на местах происшествий.
В Екатеринбурге зарегистрировано сразу два случая возгорания. Первый произошёл в медицинском учреждении на Сибирском тракте. Там загорелись внутренняя отделка одного из помещений и личные вещи. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Благодаря быстрой реакции сотрудников объекта, огонь был оперативно потушен при помощи первичных средств пожаротушения.
Второй инцидент произошёл на улице Краснолесья. Там загорелся легковой автомобиль. Возгорание также охватило площадь в 2 квадратных метра. На месте работали 11 специалистов и 4 единицы техники. Огонь удалось ликвидировать за три минуты, обошлось без пострадавших.
На данный момент причины большинства остальных пожаров выясняются. Пожарные дознаватели продолжают работу на местах происшествий.
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