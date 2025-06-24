Возрастное ограничение 18+
На ЕКАД пьяный водитель грузовика выехал на обочину и сбил трёх человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 21.00, на 79-м километре ЕКАД, в Чкаловском районе Екатеринбурга, водитель грузовика съехал с дороги на обочину и протаранил два легковых автомобиля, которые там стояли, вместе с тремя пешеходами, находившимися поблизости.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, троих пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Установлено, что за рулём грузовика был мужчина, 1982 года рождения, из Башкирии. Освидетельствование на состояние опьянения показало 1,211 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Его водительский стаж составляет 24 года.
В УГИБДД считают, что мужчина понимал, что делает, когда садился за руль в нетрезвом состоянии.
Сейчас на мужчину составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. По факту аварии продолжается проверка.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, троих пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Установлено, что за рулём грузовика был мужчина, 1982 года рождения, из Башкирии. Освидетельствование на состояние опьянения показало 1,211 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Его водительский стаж составляет 24 года.
В УГИБДД считают, что мужчина понимал, что делает, когда садился за руль в нетрезвом состоянии.
«Несмотря на 24-летний стаж вождения, водитель сознательно пошёл на нарушение ПДД, создав реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Он пояснил, что утром употреблял алкогольные напитки, после чего отправился в путь из аэропорта Кольцово в Башкирию»,
– сказали в управлении.
Сейчас на мужчину составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. По факту аварии продолжается проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию