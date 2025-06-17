Дюжина пожаров опалила Свердловскую область в минувший вторник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно сводке МЧС России по Свердловской области, за минувшие сутки пожарные выезжали на 12 пожаров. Только два возгорания возникали в жилом секторе, остальные происходили, в основном, на открытых территориях.Оба «жилых» пожара вспыхивали вчера, 24 июня, в Екатеринбурге. Один из них — на улице Стрелочников, на втором этаже пятиэтажного здания. Там загорелся мусор, и хоть огонь распространился всего на два квадратных метра, дом предпочли покинуть 35 человек. Их выгнал из помещений едкий дым. Жильцы успели справиться с возгоранием сами, до приезда спецов, используя первичные средства пожаротушения.Второй пожар возник также в пятиэтажке, но на улице Ляпустина. На третьем этаже в помещении общей кухни загорелась стиральная машина. Площадь пожара составила всего один метр. Большую площадь пожар охватить не успел, поскольку — как и в первом случае — был «удушен в зародыше» жильцами, которые проявили инициативу, не дожидаясь прибытия пожарных.А вот на улице Пехотинцев потушить вспыхнувший мусор, помимо пожарных, оказалось некому, поскольку загорелось в «заброшке», да ещё и в подвальном помещении. Благо, дым заметили быстро и прибывшим к месту происшествия семерым пожарным понадобилось всего 7 минут, чтобы утихомирить огонь, охвативший три квадратных метра.