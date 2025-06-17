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Дюжина пожаров опалила Свердловскую область в минувший вторник

18.30 Среда, 25 июня 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Согласно сводке МЧС России по Свердловской области, за минувшие сутки пожарные выезжали на 12 пожаров. Только два возгорания возникали в жилом секторе, остальные происходили, в основном, на открытых территориях.

Оба «жилых» пожара вспыхивали вчера, 24 июня, в Екатеринбурге. Один из них — на улице Стрелочников, на втором этаже пятиэтажного здания. Там загорелся мусор, и хоть огонь распространился всего на два квадратных метра, дом предпочли покинуть 35 человек. Их выгнал из помещений едкий дым. Жильцы успели справиться с возгоранием сами, до приезда спецов, используя первичные средства пожаротушения.

Второй пожар возник также в пятиэтажке, но на улице Ляпустина. На третьем этаже в помещении общей кухни загорелась стиральная машина. Площадь пожара составила всего один метр. Большую площадь пожар охватить не успел, поскольку — как и в первом случае — был «удушен в зародыше» жильцами, которые проявили инициативу, не дожидаясь прибытия пожарных.

А вот на улице Пехотинцев потушить вспыхнувший мусор, помимо пожарных, оказалось некому, поскольку загорелось в «заброшке», да ещё и в подвальном помещении. Благо, дым заметили быстро и прибывшим к месту происшествия семерым пожарным понадобилось всего 7 минут, чтобы утихомирить огонь, охвативший три квадратных метра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:30 Дюжина пожаров опалила Свердловскую область в минувший вторник
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17:11 В Екатеринбурге на улице Краснолесья сбили 61-летнюю женщину
16:35 В Екатеринбурге на два дня изменятся пять трамвайных и три автобусных маршрута
16:24 В Берёзовском районе под колёсами грузовика погиб водитель мотоблока
15:45 В СМИ сообщают, что найденные в заброшенном депо щенки в Екатеринбурге оказались в заложниках
15:25 Областной суд оставил в силе приговор толкнувшему под машину знакомую в 2015 году
14:30 В Каменске-Уральском произошло ДТП с погибшей: скончалась 28-летняя пассажирка
13:37 Суд отказался отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
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11:42 В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках
11:32 В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»
10:49 Екатеринбургскими зацеперами заинтересовалась транспортная прокуратура
09:42 В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями
06:25 В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
06:21 Глава СК заинтересовался нападением мужчины на электросамокате на женщин с ребёнком в Екатеринбурге
21:22 Врачи Первоуральска поставили на ноги девушку на грани инвалидности
20:47 Трёх человек отправили в больницу с ЕКАД после столкновения четырёх автомобилей
20:40 Вагоны на станции Сотрино сошли по вине владельца железнодорожных путей
19:47 Студентка УрГАХУ предложила проект благоустройства болота на Шарташе
19:02 Почти пять миллионов выплатит завод за гибель рабочего в Серове
18:41 Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области
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