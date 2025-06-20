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В Екатеринбурге на улице Краснолесья сбили 61-летнюю женщину
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 25 июня, примерно в 13.20, на пешеходном переходе вблизи дома №26 по улице Краснолесья в Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбил 61-летнюю женщину.
С места ДТП её с ушибами ног и рук увезли в 24-ю городскую больницу, рассказали в городской ГИБДД.
Установлено, что за рулём иномарки находился 51-летний мужчина со стажем 27 лет. Был трезв. Пояснил, что при подъезде к пешеходному переходу отвлёкся и не увидел женщину на дороге. На водителя составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).
По факту ДТП проводится проверка.
С места ДТП её с ушибами ног и рук увезли в 24-ю городскую больницу, рассказали в городской ГИБДД.
Установлено, что за рулём иномарки находился 51-летний мужчина со стажем 27 лет. Был трезв. Пояснил, что при подъезде к пешеходному переходу отвлёкся и не увидел женщину на дороге. На водителя составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).
По факту ДТП проводится проверка.
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