В Берёзовском районе под колёсами грузовика погиб водитель мотоблока





рассказали в управлении. «На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят необходимые процессуальные действия, включая установление личности участников ДТП. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Берёзовском районе выясняют обстоятельства столкновения грузовика с мотоблоком. Авария произошла на 31-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», сообщает УГИБДД по Свердловской области.Водитель мотоблока столкновение не пережил. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия скорой.Также сообщается, что движение транспорта в районе ДТП временно ограничено. Автоинспекторы сейчас регулируют транспортный поток в обоих направлениях