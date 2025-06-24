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В Берёзовском районе под колёсами грузовика погиб водитель мотоблока
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Берёзовском районе выясняют обстоятельства столкновения грузовика с мотоблоком. Авария произошла на 31-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Водитель мотоблока столкновение не пережил. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия скорой.
Также сообщается, что движение транспорта в районе ДТП временно ограничено. Автоинспекторы сейчас регулируют транспортный поток в обоих направлениях
Водитель мотоблока столкновение не пережил. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия скорой.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят необходимые процессуальные действия, включая установление личности участников ДТП. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося»,
– рассказали в управлении.
Также сообщается, что движение транспорта в районе ДТП временно ограничено. Автоинспекторы сейчас регулируют транспортный поток в обоих направлениях
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