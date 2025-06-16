В Каменске-Уральском произошло ДТП с погибшей: скончалась 28-летняя пассажирка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, около 23.00, в Каменске-Уральском в районе дома на улице Кадочникова, 10 «В» столкнулись Toyota и Lada. В результате ДТП погибла пассажирка иномарки. Также пострадали водители.По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada под управлением 30-летнего молодого человека.В результате ДТП погибла пассажирка Toyota – 28-летняя девушка. Она не была пристёгнута ремнём безопасности. Также не был пристёгнут водитель иномарки – его с травмами головы госпитализировали в Каменскую городскую больницу. Водитель Lada был пристёгнут, но всё равно получил многочисленные травмы, и также был госпитализирован в каменскую больницу.Установлено, что у водителя Toyota стаж 15 лет. За это время он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 76 раз. В отношении него возбудили административные дела по статьям: 12.6 КоАП РФ за неиспользование ремнём безопасности, 12.5 КоАП РФ за эксплуатацию технически неисправного транспортного средства и 12.1 КоАП РФ за отсутствие регистрации. У водителя Lada стаж 12 лет и 39 нарушений ПДД на счету. В отношении него также составили протокол по статье 12.6 КоАП РФ за неиспользование ремней безопасности, но из-за пассажира.Сообщается, что в отношении обоих водителей будут проведены химико-токсикологического исследования, чтобы выяснить в каком состоянии они были в момент ДТП.