Возрастное ограничение 18+

В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках

11.42 Среда, 25 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Поисковый отряд «Прорыв» сообщает о пропаже в Невьянске двух несовершеннолетних: 15-летней Полины Ширкуновой и 17-летнего Артёма Масленникова. Со вторника, 24 июня, их местонахождение остаётся неизвестным.

Известно, что девушка была на белом питбайке с красными элементами и в розовом мотоциклетном шлеме. У парня был чёрный питбайк и чёрный мотошлем с сиреневыми вставками.

Полина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и каштановыми длинной ниже плеч волосами. В день исчезновения была одета в светлые кроссовки, тёмные брюки и тёмную кофту с белой эмблемой на спине. С собой у неё была чёрная сумочка.



Артём ростом 177 сантиметров, тоже худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, светло-русыми волосами с бородой. Был одет в светлые кроссовки, светлые брюки и светло-коричневую кофту с капюшоном. Из особых примет незаконченная татуировка с собакой на предплечье с правой руки и тату на голени левой ноги.



Розыском пропавших занимается межмуниципальный отдел МВД РФ «Невьянский». В полиции просят сообщать всё, что может быть известно о местонахождении пропавших, по номеру: +73435642317 или «112», «102».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в чёрной кепке
16 июня 2025
В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
19 июня 2025
В Екатеринбурге во время отдыха на Шаратше пропал мужчина
24 июня 2025
Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге
18 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Норма принесла в бюджет города 500 млн рублей». Что делают в Перми для защиты водно-зелёного каркаса города

Интервью с начальником управления по экологии и природопользованию Перми Дмитрием Андреевым
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:42 В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках
11:32 В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»
10:49 Екатеринбургскими зацеперами заинтересовалась транспортная прокуратура
09:42 В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями
06:25 В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
06:21 Глава СК заинтересовался нападением мужчины на электросамокате на женщин с ребёнком в Екатеринбурге
21:22 Врачи Первоуральска поставили на ноги девушку на грани инвалидности
20:47 Трёх человек отправили в больницу с ЕКАД после столкновения четырёх автомобилей
20:40 Вагоны на станции Сотрино сошли по вине владельца железнодорожных путей
19:47 Студентка УрГАХУ предложила проект благоустройства болота на Шарташе
19:02 Почти пять миллионов выплатит завод за гибель рабочего в Серове
18:41 Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области
17:42 Дело о «свадебной» стрельбе на улице Маяковского в Екатеринбурге передали в суд
16:37 СИЗО №3 заплатит 910 тысяч рублей за испорченную почву под Нижним Тагилом
16:11 В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице Данилы Зверева
15:34 Двумя годами принудительных работ наказали екатеринбуржца за воспрепятствование журналистам
14:59 В Свердловской области горят восемь гектаров леса
13:51 Обвиняемая в убийстве Далера опекунша Вероника Наумова выступила с последним словом
12:44 В Кольцово мужчина вместо Сочи отправился в отделение полиции
12:09 На производстве в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга скончалась машинистка
11:25 Клещи «покусали» ещё две тысячи жителей Свердловской области
11:16 На железнодорожных объектах Свердловской области начались антитеррористические учения
10:25 В Екатеринбурге в заброшенном депо на Вишнёвой нашли щенков
09:59 В Екатеринбурге утвердили порядок изъятия НТО
08:26 В Екатеринбурге во время отдыха на Шаратше пропал мужчина
06:29 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение на площади Жуковского
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
11:42 В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках
11:32 В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»
10:49 Екатеринбургскими зацеперами заинтересовалась транспортная прокуратура
09:42 В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями
06:25 В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
06:21 Глава СК заинтересовался нападением мужчины на электросамокате на женщин с ребёнком в Екатеринбурге
21:22 Врачи Первоуральска поставили на ноги девушку на грани инвалидности
20:47 Трёх человек отправили в больницу с ЕКАД после столкновения четырёх автомобилей
20:40 Вагоны на станции Сотрино сошли по вине владельца железнодорожных путей
19:47 Студентка УрГАХУ предложила проект благоустройства болота на Шарташе
19:02 Почти пять миллионов выплатит завод за гибель рабочего в Серове
18:41 Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области
17:42 Дело о «свадебной» стрельбе на улице Маяковского в Екатеринбурге передали в суд
16:37 СИЗО №3 заплатит 910 тысяч рублей за испорченную почву под Нижним Тагилом
16:11 В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице Данилы Зверева
15:34 Двумя годами принудительных работ наказали екатеринбуржца за воспрепятствование журналистам
14:59 В Свердловской области горят восемь гектаров леса
13:51 Обвиняемая в убийстве Далера опекунша Вероника Наумова выступила с последним словом
12:44 В Кольцово мужчина вместо Сочи отправился в отделение полиции
12:09 На производстве в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга скончалась машинистка
11:25 Клещи «покусали» ещё две тысячи жителей Свердловской области
11:16 На железнодорожных объектах Свердловской области начались антитеррористические учения
10:25 В Екатеринбурге в заброшенном депо на Вишнёвой нашли щенков
09:59 В Екатеринбурге утвердили порядок изъятия НТО
08:26 В Екатеринбурге во время отдыха на Шаратше пропал мужчина
06:29 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение на площади Жуковского
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK