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В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Поисковый отряд «Прорыв» сообщает о пропаже в Невьянске двух несовершеннолетних: 15-летней Полины Ширкуновой и 17-летнего Артёма Масленникова. Со вторника, 24 июня, их местонахождение остаётся неизвестным.
Известно, что девушка была на белом питбайке с красными элементами и в розовом мотоциклетном шлеме. У парня был чёрный питбайк и чёрный мотошлем с сиреневыми вставками.
Полина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и каштановыми длинной ниже плеч волосами. В день исчезновения была одета в светлые кроссовки, тёмные брюки и тёмную кофту с белой эмблемой на спине. С собой у неё была чёрная сумочка.
Артём ростом 177 сантиметров, тоже худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, светло-русыми волосами с бородой. Был одет в светлые кроссовки, светлые брюки и светло-коричневую кофту с капюшоном. Из особых примет незаконченная татуировка с собакой на предплечье с правой руки и тату на голени левой ноги.
Розыском пропавших занимается межмуниципальный отдел МВД РФ «Невьянский». В полиции просят сообщать всё, что может быть известно о местонахождении пропавших, по номеру: +73435642317 или «112», «102».
Известно, что девушка была на белом питбайке с красными элементами и в розовом мотоциклетном шлеме. У парня был чёрный питбайк и чёрный мотошлем с сиреневыми вставками.
Полина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и каштановыми длинной ниже плеч волосами. В день исчезновения была одета в светлые кроссовки, тёмные брюки и тёмную кофту с белой эмблемой на спине. С собой у неё была чёрная сумочка.
Артём ростом 177 сантиметров, тоже худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, светло-русыми волосами с бородой. Был одет в светлые кроссовки, светлые брюки и светло-коричневую кофту с капюшоном. Из особых примет незаконченная татуировка с собакой на предплечье с правой руки и тату на голени левой ноги.
Розыском пропавших занимается межмуниципальный отдел МВД РФ «Невьянский». В полиции просят сообщать всё, что может быть известно о местонахождении пропавших, по номеру: +73435642317 или «112», «102».
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