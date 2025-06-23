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Глава СК заинтересовался нападением мужчины на электросамокате на женщин с ребёнком в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доклад о произошедшем на прошлой неделе возле торгового центра «Белка» в Екатеринбурге, где, по словам двух местных жительниц, на них напал мужчина на электросамокате, когда они гуляли с ребёнком в коляске.
О случившемся со слов горожанок писал телеграм-канал «Безумный ЕКБ». По информации ресурса, мужчина сначала едва чуть не сбил коляску со спящим ребёнком, когда ехал мимо, а потом после сделанного ему замечая о том, что на пешеходном переходе нужно спешиваться с электросамоката, напал на женщин. Сообщается, что у екатеринбурженок остались синяки от ударов.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области была организована проверка, сообщили в информационном центре СК.
О случившемся со слов горожанок писал телеграм-канал «Безумный ЕКБ». По информации ресурса, мужчина сначала едва чуть не сбил коляску со спящим ребёнком, когда ехал мимо, а потом после сделанного ему замечая о том, что на пешеходном переходе нужно спешиваться с электросамоката, напал на женщин. Сообщается, что у екатеринбурженок остались синяки от ударов.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области была организована проверка, сообщили в информационном центре СК.
«Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении»,
– добавили в инфоцентре ведомства.
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