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Трёх человек отправили в больницу с ЕКАД после столкновения четырёх автомобилей
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Массовое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло сегодня, 24 июня, на 45-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, около 17.30 водитель грузовика «Scania» с полуприцепом, следовавший по кольцу от Московского тракта в сторону Серовского, не успел затормозить и врезался в стоящие в заторе автомобили марок «Fiat Doblo», «Chevrolet Lacetti» и «Hyundai Starex».
В ДТП наиболее серьёзно пострадали водитель и двое пассажиров «Fiat Doblo». Все трое с различными травмами были госпитализированы. Их состояние уточняется.
Установлено, что за рулём грузовика находился 54-летний мужчина из Татарстана. Его водительский стаж составляет 26 лет. Освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Специалисты выясняют причины, приведшие к трагедии, в том числе возможное превышение скорости и несоблюдение дистанции при движении в условиях дорожного затора.
По предварительным данным, около 17.30 водитель грузовика «Scania» с полуприцепом, следовавший по кольцу от Московского тракта в сторону Серовского, не успел затормозить и врезался в стоящие в заторе автомобили марок «Fiat Doblo», «Chevrolet Lacetti» и «Hyundai Starex».
В ДТП наиболее серьёзно пострадали водитель и двое пассажиров «Fiat Doblo». Все трое с различными травмами были госпитализированы. Их состояние уточняется.
Установлено, что за рулём грузовика находился 54-летний мужчина из Татарстана. Его водительский стаж составляет 26 лет. Освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Специалисты выясняют причины, приведшие к трагедии, в том числе возможное превышение скорости и несоблюдение дистанции при движении в условиях дорожного затора.
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