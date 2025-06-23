Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 12 возгораний, произошедших на территории Свердловской области. Благодаря слаженным действиям огнеборцев были спасены три человека, в том числе один ребёнок.Один из самых масштабных инцидентов случился в Качканаре: на улице Привокзальной загорелось складское помещение с лесопиломатериалами. Огонь охватил 500 квадратных метров. С возгоранием боролись 12 пожарных при поддержке пяти единиц техники. Пожар был локализован за 90 минут.В Ирбите на улице Ирбитская огонь уничтожил сразу три постройки: конюшню, сарай и баню. Общая площадь пожара составила 128 квадратных метров. Пожарные прибыли оперативно — восемь специалистов с двумя машинами справились с огнём за 51 минуту. Обстоятельства происшествия выясняются.В Каменске-Уральском на улице Быкова загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажки. Площадь возгорания — 25 квадратных метров. Из здания экстренно эвакуировали 20 человек, среди которых шестеро детей. Троих жильцов, включая одного ребёнка, удалось спасти с применением специальных устройств. Огонь был потушен за 11 минут, на месте работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.Также зафиксированы пожары в нежилых строениях в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Они были сравнительно небольшими и не доставили особых проблем при тушении.По предварительным данным, в 18% случаев причиной возгорания во вторник становилось неосторожное обращение с огнём.