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Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области

18.41 Вторник, 24 июня 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 12 возгораний, произошедших на территории Свердловской области. Благодаря слаженным действиям огнеборцев были спасены три человека, в том числе один ребёнок.

Один из самых масштабных инцидентов случился в Качканаре: на улице Привокзальной загорелось складское помещение с лесопиломатериалами. Огонь охватил 500 квадратных метров. С возгоранием боролись 12 пожарных при поддержке пяти единиц техники. Пожар был локализован за 90 минут.

В Ирбите на улице Ирбитская огонь уничтожил сразу три постройки: конюшню, сарай и баню. Общая площадь пожара составила 128 квадратных метров. Пожарные прибыли оперативно — восемь специалистов с двумя машинами справились с огнём за 51 минуту. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Каменске-Уральском на улице Быкова загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажки. Площадь возгорания — 25 квадратных метров. Из здания экстренно эвакуировали 20 человек, среди которых шестеро детей. Троих жильцов, включая одного ребёнка, удалось спасти с применением специальных устройств. Огонь был потушен за 11 минут, на месте работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

Также зафиксированы пожары в нежилых строениях в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Они были сравнительно небольшими и не доставили особых проблем при тушении.

По предварительным данным, в 18% случаев причиной возгорания во вторник становилось неосторожное обращение с огнём.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:42 Дело о «свадебной» стрельбе на улице Маяковского в Екатеринбурге передали в суд
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15:34 Двумя годами принудительных работ наказали екатеринбуржца за воспрепятствование журналистам
14:59 В Свердловской области горят восемь гектаров леса
13:51 Обвиняемая в убийстве Далера опекунша Вероника Наумова выступила с последним словом
12:44 В Кольцово мужчина вместо Сочи отправился в отделение полиции
12:09 На производстве в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга скончалась машинистка
11:25 Клещи «покусали» ещё две тысячи жителей Свердловской области
11:16 На железнодорожных объектах Свердловской области начались антитеррористические учения
10:25 В Екатеринбурге в заброшенном депо на Вишнёвой нашли щенков
09:59 В Екатеринбурге утвердили порядок изъятия НТО
08:26 В Екатеринбурге во время отдыха на Шаратше пропал мужчина
06:29 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение на площади Жуковского
22:31 В Екатеринбурге сломанный телевизор обошёлся продавцу в 270 тысяч рублей
21:08 Патрули продолжают выявлять нарушителей противопожарного режима в Свердловской области
20:57 Чиновники решили, что мнение 163 горожан о застройке в екатеринбургском парке «целесообразно не учитывать»
20:53 Убийцу дарителя маринованных огурцов будут судить в Нижних Сергах
19:54 На станциях Свердловской железной дороги беда с охраной водозаборных скважин
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