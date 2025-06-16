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На производстве в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга скончалась машинистка
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около восьми часов, на территории производственного предприятия в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга погибла машинистка.
О трагедии на производстве сообщает прокуратура Свердловской области.
В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства об охране труда. Также представители прокуратуры намерены установить ответственного за технику безопасности на производстве.
О трагедии на производстве сообщает прокуратура Свердловской области.
«По предварительной информации, при переходе с одного пролёта на другой по рельсам, предназначенным для передвижения мостового крана, машинистка получила травматическую ампутацию левой ноги. От полученных травм скончалась на месте»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
В ходе проверки надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства об охране труда. Также представители прокуратуры намерены установить ответственного за технику безопасности на производстве.
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