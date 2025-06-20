Воскресные покатушки по Екатеринбургу на самокате закончилась для подростка в больнице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 22 июня, в Екатеринбурге на перекрёстке переулков Косьвинского и Обходного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката и легкового автомобиля. В результате ДТП 16-летний участник оказался на больничной койкеКак сообщают в городской Госавтоинспекции, авария случилась около 12.10 возле дома №56 по переулку Обходному. Подросток, управлявший прокатным электросамокатом, двигался по переулку Косьвинскому и при выезде на перекрёсток не уступил дорогу автомобилю марки «Chevrolet Lacetti», который двигался справа по Обходному. В результате столкновения пострадал пассажир электросамоката — также 16-летний юноша. С переломом ноги его доставили в детскую городскую клиническую больницу №9, где он был госпитализирован.Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулём самоката находился житель Екатеринбурга, ранее к административной ответственности не привлекавшийся. Подросток пояснил, что с другом возвращался с покупками из магазина «Магнит» и направлялся на футбольное поле.За рулём иномарки находился 44-летний местный житель с 24-летним стажем вождения. Он рассказал инспекторам, что двигался со скоростью около 30 километров в час, когда с левой стороны неожиданно выехали подростки на самокате. Мужчина пытался затормозить, но столкновение избежать не удалось.На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые замеры, опросили участников и составили процессуальные документы. Оба водителя — как самокатчик, так и водитель автомобиля — прошли освидетельствование на алкоголь. Оба оказались трезвы.