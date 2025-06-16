Более трёх десятков пожаров ликвидировали свердловские пожарные за два выходных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за прошедшие выходные — 21 и 22 июня — сотрудники МЧС потушили 35 пожаров, из которых 15 пришлись на жилой сектор. Обошлось без погибших, однако один человек получил травмы, ещё 33 — были эвакуированы.Ровно 21 пожар был зафиксирован на 21 день лета. Крупнейший из них — в Ирбите, на улице Восточной, где огонь охватил надворные постройки и баню на общей площади 69 квадратных метров. В Краснотурьинске на Кедровой сгорел садовый дом площадью 42 квадрата. В обоих случаях на месте работали по 8 специалистов и 2 единицы техники, но в первом случае пожарные справились с огнём за 40 минут, а во втором — менее, чем за полчаса.В посёлке Светлый в субботу горела строительная бытовка, а в Екатеринбурге — садовый дом, где вспыхнули личные вещи владельцев. В Берёзовском пламя затронуло стену частного дома, а в Нижнем Тагиле горел мусор в заброшенном здании.По данным свердловского МЧС, в 9% этих случаев причиной возгораний стало короткое замыкание, ещё в 4% — неосторожное обращение с огнём, в том числе при использовании печей.На следующий день, 22 июня, пожарных вызывали 14 раз, в том числе 6 — на объекты жилого фонда. В Каменске-Уральском загорелось помещение, принадлежащее учреждению общепита. Огонь распространился на 200 квадратов. Силами 28 специалистов и 7 единиц техники пламя удалось погасить за полчаса. Благодаря оперативности огнеборцев никто не пострадал.Ещё более крупный пожар случился в посёлке Вьюхино. Там на сельскохозяйственной территории горел неэксплуатируемый ангар и огонь распространился на площади 250 квадратов. При этом пострадал 1 человек, которому понадобилась медицинская помощь. На место происшествия прибыли 9 специалистов и 4 единицы техники. Огнеборцы потушили пожар в течение 1 часа.Крупный пожар произошёл и в Талице по улице Ленина, где загорелся продуктовый магазин. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Чёртова дюжина специалистов с задачей справилась сравнительно быстро — уже через 45 минут с момента их прибытия огненная стихия была одолена.