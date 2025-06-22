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Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП

10.31 Понедельник, 23 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Свердловской области прекратили уголовное дело о несчастном случае, который произошёл на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске 2 сентября 2024 года. Тогда 42-летней Светлане Апасовой, работающей аппаратчиком-гидрометаллургом, оторвало руку.

Напомним, в результате несчастного случая аппаратчице полностью оторвало правую руку, также она серьёзно повредила вторую руку, травмировала глаз и получила сотрясение мозга.

Как сообщает Е1.ru, расследование несчастного случая проводила трудовая инспекция. Специалисты комиссии пришли к выводу, что причиной ЧП стали «конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования», а именно – наваренные болты и отсутствие ограждения. Издание «ЕАН» ранее также писало, что в официальном акте расследования виноватыми в ЧП были названы пять работников предприятия. Грубых нарушений со стороны пострадавшей работницы комиссия не увидела.

Однако уже в марте 2025 года уголовное дело о нарушении требований охраны труда прекратили. Следователи решили, что аппаратчица сама виновата, пишет E1.ru.

Светлана Апасова уверена, что работала по инструкции и что её вины в произошедшем нет. Она рассказала, что в её обязанности входил визуальный осмотр оборудования на наличие неисправности, а также прокручивание пресс-шайб и масленок на фильтрах. Делать это нужно было каждые полтора часа. Оборудование, с её слов, никто не останавливает, так как исправная конструкция не может навредить. Однако на месяц до случившегося, как рассказала женщина, сломалась труба – её заварили криво, не в уровень, из-за чего фильтр при вращении «ходил ходуном».

«Болты наварили острием вверх, они сильно торчали. В тот день Светлана подходила к начальнику и спрашивала, как работать, когда всё разваливается. Каждый день она с коллегами сообщали руководству, что конструкция небезопасна. Но их не слушали»,

– пишет ресурс.


По словам аппаратчицы, когда она протянула руку, чтобы прокрутить маслёнку, её перчатка зацепилась за наваренный болт. Она успела вырвать руку, но тут же зацепилась за следующий.

В пресс-службе Богословского алюминиевого завода заявили, что предприятие оказывает все виды поддержки Светлане. Сообщается, что завод компенсирует расходы лечение по запросам сотрудника, также предприятие покрывают расходы на проживание, в том числе супруга, который сопровождает жену в поездках. Также там добавили, что женщина остается действующим сотрудником предприятия и что ей «гарантируют всю необходимую помощь на этом и последующих этапах лечения, включая адаптацию рабочего места и полное сопровождение в вопросах протезирования и реабилитации».

Ранее информагентство «ЕАН», ссылаясь на адвоката Светланы Апасовой, писало, что предприятие отказывается помогать женщине с протезированием – стоимость протеза начинается от 5 миллионов рублей. На заводе, со слов сына пострадавшей, говорят, что на это у них нет денег.

Сейчас пострадавшая и её адвокат намерены добиться возобновления уголовного дела. Они подали соответствующее обращение в Следственный комитет. Также заводу была направлена досудебная претензия.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
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