Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП

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«Болты наварили острием вверх, они сильно торчали. В тот день Светлана подходила к начальнику и спрашивала, как работать, когда всё разваливается. Каждый день она с коллегами сообщали руководству, что конструкция небезопасна. Но их не слушали»,