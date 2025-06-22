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Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области прекратили уголовное дело о несчастном случае, который произошёл на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске 2 сентября 2024 года. Тогда 42-летней Светлане Апасовой, работающей аппаратчиком-гидрометаллургом, оторвало руку.
Напомним, в результате несчастного случая аппаратчице полностью оторвало правую руку, также она серьёзно повредила вторую руку, травмировала глаз и получила сотрясение мозга.
Как сообщает Е1.ru, расследование несчастного случая проводила трудовая инспекция. Специалисты комиссии пришли к выводу, что причиной ЧП стали «конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования», а именно – наваренные болты и отсутствие ограждения. Издание «ЕАН» ранее также писало, что в официальном акте расследования виноватыми в ЧП были названы пять работников предприятия. Грубых нарушений со стороны пострадавшей работницы комиссия не увидела.
Однако уже в марте 2025 года уголовное дело о нарушении требований охраны труда прекратили. Следователи решили, что аппаратчица сама виновата, пишет E1.ru.
Светлана Апасова уверена, что работала по инструкции и что её вины в произошедшем нет. Она рассказала, что в её обязанности входил визуальный осмотр оборудования на наличие неисправности, а также прокручивание пресс-шайб и масленок на фильтрах. Делать это нужно было каждые полтора часа. Оборудование, с её слов, никто не останавливает, так как исправная конструкция не может навредить. Однако на месяц до случившегося, как рассказала женщина, сломалась труба – её заварили криво, не в уровень, из-за чего фильтр при вращении «ходил ходуном».
По словам аппаратчицы, когда она протянула руку, чтобы прокрутить маслёнку, её перчатка зацепилась за наваренный болт. Она успела вырвать руку, но тут же зацепилась за следующий.
В пресс-службе Богословского алюминиевого завода заявили, что предприятие оказывает все виды поддержки Светлане. Сообщается, что завод компенсирует расходы лечение по запросам сотрудника, также предприятие покрывают расходы на проживание, в том числе супруга, который сопровождает жену в поездках. Также там добавили, что женщина остается действующим сотрудником предприятия и что ей «гарантируют всю необходимую помощь на этом и последующих этапах лечения, включая адаптацию рабочего места и полное сопровождение в вопросах протезирования и реабилитации».
Ранее информагентство «ЕАН», ссылаясь на адвоката Светланы Апасовой, писало, что предприятие отказывается помогать женщине с протезированием – стоимость протеза начинается от 5 миллионов рублей. На заводе, со слов сына пострадавшей, говорят, что на это у них нет денег.
Сейчас пострадавшая и её адвокат намерены добиться возобновления уголовного дела. Они подали соответствующее обращение в Следственный комитет. Также заводу была направлена досудебная претензия.
Напомним, в результате несчастного случая аппаратчице полностью оторвало правую руку, также она серьёзно повредила вторую руку, травмировала глаз и получила сотрясение мозга.
Как сообщает Е1.ru, расследование несчастного случая проводила трудовая инспекция. Специалисты комиссии пришли к выводу, что причиной ЧП стали «конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования», а именно – наваренные болты и отсутствие ограждения. Издание «ЕАН» ранее также писало, что в официальном акте расследования виноватыми в ЧП были названы пять работников предприятия. Грубых нарушений со стороны пострадавшей работницы комиссия не увидела.
Однако уже в марте 2025 года уголовное дело о нарушении требований охраны труда прекратили. Следователи решили, что аппаратчица сама виновата, пишет E1.ru.
Светлана Апасова уверена, что работала по инструкции и что её вины в произошедшем нет. Она рассказала, что в её обязанности входил визуальный осмотр оборудования на наличие неисправности, а также прокручивание пресс-шайб и масленок на фильтрах. Делать это нужно было каждые полтора часа. Оборудование, с её слов, никто не останавливает, так как исправная конструкция не может навредить. Однако на месяц до случившегося, как рассказала женщина, сломалась труба – её заварили криво, не в уровень, из-за чего фильтр при вращении «ходил ходуном».
«Болты наварили острием вверх, они сильно торчали. В тот день Светлана подходила к начальнику и спрашивала, как работать, когда всё разваливается. Каждый день она с коллегами сообщали руководству, что конструкция небезопасна. Но их не слушали»,
– пишет ресурс.
По словам аппаратчицы, когда она протянула руку, чтобы прокрутить маслёнку, её перчатка зацепилась за наваренный болт. Она успела вырвать руку, но тут же зацепилась за следующий.
В пресс-службе Богословского алюминиевого завода заявили, что предприятие оказывает все виды поддержки Светлане. Сообщается, что завод компенсирует расходы лечение по запросам сотрудника, также предприятие покрывают расходы на проживание, в том числе супруга, который сопровождает жену в поездках. Также там добавили, что женщина остается действующим сотрудником предприятия и что ей «гарантируют всю необходимую помощь на этом и последующих этапах лечения, включая адаптацию рабочего места и полное сопровождение в вопросах протезирования и реабилитации».
Ранее информагентство «ЕАН», ссылаясь на адвоката Светланы Апасовой, писало, что предприятие отказывается помогать женщине с протезированием – стоимость протеза начинается от 5 миллионов рублей. На заводе, со слов сына пострадавшей, говорят, что на это у них нет денег.
Сейчас пострадавшая и её адвокат намерены добиться возобновления уголовного дела. Они подали соответствующее обращение в Следственный комитет. Также заводу была направлена досудебная претензия.
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