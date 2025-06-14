В Свердловской области восьмилетнего мальчика укусила змея во дворе дома

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области восьмилетний мальчик пострадал от укуса змеи — инцидент произошёл прямо во дворе жилого дома. Как сообщает Минздрав региона, ребёнок вышел погулять с друзьями и всего за секунду почувствовал резкую боль в ноге — змея укусила его в высокой траве. Через полчаса стопа мальчика сильно распухла.Родители незамедлительно доставили ребёнка в Областную детскую клиническую больницу. Врачи провели ультразвуковое исследование и начали лечение. Благодаря своевременной медицинской помощи состояние мальчика удалось стабилизировать.По данным Минздрава, с начала сезона это уже пятый случай укуса змеи у детей в регионе. Сезон повышенной активности змей длится с апреля по октябрь, однако многое зависит от погоды: в тёплые дни дети чаще играют на улице, а змеи выбираются на солнечные участки.Все пострадавшие дети были госпитализированы в ОДКБ с укусами разной степени тяжести. Медики напоминают, что наибольшую опасность представляют уединённые и травянистые места, где пресмыкающихся трудно заметить.