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В Красноуфимске мужчина подозревается в убийстве кошки — видео попало в соцсети
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуфимске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Видео случившегося появилось в телеграм-канале «Ural Mash».
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой говорилось, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выбросил её в мусорный контейнер. Полицейские установили его личность и задержали.
По данным МВД, подозреваемый — ранее судимый житель Красноуфимска. Он пояснил, что совершил противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой говорилось, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выбросил её в мусорный контейнер. Полицейские установили его личность и задержали.
По данным МВД, подозреваемый — ранее судимый житель Красноуфимска. Он пояснил, что совершил противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения.
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