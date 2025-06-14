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Под Кировградом водитель Ford погиб в ДТП: мужчина вылетел из машины
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В ночь на 22 июня на автодороге «Кировград — Карпушиха — Левиха» произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 00:15 на 22-м километре трассы, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 48-летний житель посёлка Левиха, находясь за рулём Ford Mondeo, не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги и перевернулась. В момент опрокидывания водитель оказался не пристёгнут ремнём безопасности и был выброшен из салона.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По информации ГИБДД, за последние три года он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Известно, что водительский стаж погибшего составлял 22 года.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты выяснят, был ли водитель в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также не повлияли ли на трагедию другие обстоятельства.
По предварительным данным, 48-летний житель посёлка Левиха, находясь за рулём Ford Mondeo, не справился с управлением. Машину занесло, она съехала с дороги и перевернулась. В момент опрокидывания водитель оказался не пристёгнут ремнём безопасности и был выброшен из салона.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По информации ГИБДД, за последние три года он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Известно, что водительский стаж погибшего составлял 22 года.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты выяснят, был ли водитель в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также не повлияли ли на трагедию другие обстоятельства.
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