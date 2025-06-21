В Каменске-Уральском задержали нетрезвую мать с годовалым ребенком в автомобиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Ниссан Санни», за рулём которого находилась 26-летняя женщина с годовалым ребёнком. Инцидент произошёл ночью на 80-м километре федеральной трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган».Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции,у водительницы были явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя и невнятная речь. Женщина согласилась пройти проверку на трезвость — алкотестер показал 0,403 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По её словам, незадолго до поездки она выпила пиво.За управление автомобилем в состоянии опьянения с малолетним ребёнком в салоне на женщину составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.Кроме того, по данному факту материалы направлены в органы и комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль был помещён на специализированную стоянку, сообщили в Госавтоинспекции Каменска-Уральского.