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В Свердловской области за сутки зафиксировали 14 пожаров, среди них — легковушка и строительный вагончик

15.36 Суббота, 21 июня 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
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За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров, из них три — в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге огонь вспыхнул сразу в нескольких районах. На улице Будённого сгорел легковой автомобиль, площадь возгорания составила 4 квадратных метра. На Вилонова загорелся неэксплуатируемый строительный вагончик (18 квадратов), а на улице Серафимы Дерябиной — мусор в заброшенном гараже, тоже на площади 18 квадратных метров.

В Камышлове на улице Молодогвардейской пожар повредил кабину автомобиля «Газель» — огонь охватил 4 квадратных метра.

По информации МЧС, поджоги стали причиной 21% пожаров, неосторожное обращение с огнём — 7%, неисправность транспортных средств — тоже 7%. Остальные случаи ещё уточняются.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:36 В Свердловской области за сутки зафиксировали 14 пожаров, среди них — легковушка и строительный вагончик
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21:19 В Туринске продавца приговорили за повторную продажу алкоголя подросткам — осуждённая оказалась педагогом
21:16 Журналиста выдвинула в губернаторы Свердловской области партия «Гражданская инициатива»
20:44 В Кировграде завершено расследование по факту нарушения техники безопасности
20:23 Студенты Гуманитарного университета устроят танцы в историческом здании Екатеринбурга
19:42 С тяжёлыми травмами госпитализирован устроивший под Артёмовским аварию подросток
19:32 Екатеринбуржцев приглашают в суд на поддержку ковочного пресса
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17:48 Трёх жителей Нижнего Тагила будут судить из-за взятки за липовый больничный
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16:34 СМИ сообщают о вынужденной жить на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пожилой женщине
16:05 Ирбитскую администрацию оштрафовали за недостаточную антитеррористическую защищенность на зимней ярмарке
15:39 Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 21 июня
15:24 Чешский образовательный центр отказался возвращать жительнице Свердловской области деньги за неполученное обучение
14:38 Парень без водительских прав на «ВАЗе» попал в ДТП на Академика Шварца в Екатеринбурге
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