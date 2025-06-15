В Свердловской области за сутки зафиксировали 14 пожаров, среди них — легковушка и строительный вагончик

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров, из них три — в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.В Екатеринбурге огонь вспыхнул сразу в нескольких районах. На улице Будённого сгорел легковой автомобиль, площадь возгорания составила 4 квадратных метра. На Вилонова загорелся неэксплуатируемый строительный вагончик (18 квадратов), а на улице Серафимы Дерябиной — мусор в заброшенном гараже, тоже на площади 18 квадратных метров.В Камышлове на улице Молодогвардейской пожар повредил кабину автомобиля «Газель» — огонь охватил 4 квадратных метра.По информации МЧС, поджоги стали причиной 21% пожаров, неосторожное обращение с огнём — 7%, неисправность транспортных средств — тоже 7%. Остальные случаи ещё уточняются.