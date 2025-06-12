С тяжёлыми травмами госпитализирован устроивший под Артёмовским аварию подросток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 20 июня, на автодороге между городом Артёмовский и селом Большое Трифоново произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Несовершеннолетний его участник был госпитализирован в тяжёлом состоянии.По предварительным данным Госавтоинспекции по Свердловской области, 16-летний подросток примерно в 16.50 неожиданно выехал на питбайке из леса на дорогу общего пользования. Там и произошло столкновение мотосредства с автомобилем марки «Lexus». При этом иномарка съехала с проезжей части и врезалась в дерево.В результате аварии молодой мотоциклист получил тяжёлые травмы. Его экстренно доставили в Артёмовскую центральную районную больницу. Медики продолжают бороться за его здоровье, а автоинспекторы — выяснять все детали происшествия.По словам сотрудников ГИБДД, подросток управлял мототехникой без водительского удостоверения, а сам выезд на дорогу был совершен с нарушением правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП изучаются — проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.