Дожди в Свердловской области снизили суточное количество пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Осадки повлияли на пожарную обстановку в Свердловской области. Еще несколько дней назад сводки МЧС России печалили парой-тройкой десятков возгораний, а вчера количество пожаров по области снизилось до шести.Всего два из пожаров минувшего четверга произошли в жилом секторе. В одном случае горели частная баня и надворные постройки на улице Набережная в городе Ивдель. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. С ним вступили в схватку 10 специалистов и смогли потушить возгорание за 23 минуты. Сейчас устанавливаются причины происшествия.Аналогичный инцидент произошёл и в Нижнем Тагиле, в садоводческом товариществе «Черёмушки»: на улице Сиреневая загорелись баня и садовый дом. Площадь пожара составила 78 квадратных метров. На место прибыли 14 сотрудников пожарной службы и пять единиц техники. Пожар удалось локализовать за 27 минут. В числе вероятных причин — разгерметизация топливной системы.В Екатеринбурге вчера горел грузовой автомобиль. Он стоял на улице Красных Командиров, а когда загорелся, огонь распространился на один квадратный метр по нему. На место происшествия были отправлены шесть пожарных, но очевидцы проявили самообладание и сумели остановить распространение огня ещё до их прибытия.