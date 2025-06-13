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На подъезде к Краснотурьинску в смертельном ДТП встретились электротрицикл с легковушкой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В четверг, 19 июня, около 20.00 на западном подъезде к Краснотурьинску произошло смертельное ДТП с участием электротрицикла и легковой машиной.
Как сообщили в УГИБДД по свердловский области, по предварительным данным, 69-летний водитель электротрицикла Volteco Trike «800W» при выезде со второстепенной дороги не пропустил Toyota, который ехал по главной. В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы и доставлен в больницу, где он через некоторое время скончался. Водитель легкового автомобиля не пострадал.
Известно, что за рулём Toyota был 45-летний мужчина с водительским стажем 28 лет. По имеющимся данным, он только в течение последнего года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 12 раз. Опьянение у него не выявили.
В то же время погибший водитель имел 26 лет стажа и за нарушение ПДД ранее не привлекался. В каком состоянии он находился установит судебно-медицинская экспертиза.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Как сообщили в УГИБДД по свердловский области, по предварительным данным, 69-летний водитель электротрицикла Volteco Trike «800W» при выезде со второстепенной дороги не пропустил Toyota, который ехал по главной. В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы и доставлен в больницу, где он через некоторое время скончался. Водитель легкового автомобиля не пострадал.
Известно, что за рулём Toyota был 45-летний мужчина с водительским стажем 28 лет. По имеющимся данным, он только в течение последнего года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 12 раз. Опьянение у него не выявили.
В то же время погибший водитель имел 26 лет стажа и за нарушение ПДД ранее не привлекался. В каком состоянии он находился установит судебно-медицинская экспертиза.
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