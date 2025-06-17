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Парень без водительских прав на «ВАЗе» попал в ДТП на Академика Шварца в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшей ночью, около 04.20, на улице Академика Шварца водитель «ВАЗ 2101» снёс дорожное ограждение, пытаясь уйти от внимания поста ДПС.
Как рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС, заметив подозрительный автомобиль, дали сигнал к остановке. Водитель, то ли проигнорировав требования то ли заметив его, продолжил движение, но уже через сотню метров потерял контроль над управлением и врезался в дорожное ограждение. К счастью, ни водитель, ни кто-либо другой в ДТП не пострадал.
Тут же подоспевшие к месту происшествия сотрудники полиции выяснили, что за рулём был 18-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Полиса ОСАГО у него тоже не было. На него составили соответствующие протоколы (ч.1 ст.12.7 и ч.2 ст.12.37 КоАП РФ).
Как рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС, заметив подозрительный автомобиль, дали сигнал к остановке. Водитель, то ли проигнорировав требования то ли заметив его, продолжил движение, но уже через сотню метров потерял контроль над управлением и врезался в дорожное ограждение. К счастью, ни водитель, ни кто-либо другой в ДТП не пострадал.
Тут же подоспевшие к месту происшествия сотрудники полиции выяснили, что за рулём был 18-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Полиса ОСАГО у него тоже не было. На него составили соответствующие протоколы (ч.1 ст.12.7 и ч.2 ст.12.37 КоАП РФ).
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