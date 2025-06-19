Возрастное ограничение 18+
На проспекте Ленина в Екатеринбурге Havel сбил женщину с ребёнком
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В четверг, 19 июня, в центре Екатеринбурга, возле Площади 1905 года, водитель Havel сбил двух пешеходов: женщину и ребёнка.
По предварительным данным, водитель при повороте налево не уступил дорогу женщине с ребёнком, когда те шли по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
По факту аварии проводится проверка.
«Дорожный инцидент произошел около 18.00 на проспекте Ленина, напротив дома 26. В результате ДТП ребёнок с травмой живота в сопровождении матери доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших уточняется»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель при повороте налево не уступил дорогу женщине с ребёнком, когда те шли по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
По факту аварии проводится проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию