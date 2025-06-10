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В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

20.16 Четверг, 19 июня 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Сегодня вечером, 19 июня, на проспекте Ленина в Екатеринбурге произошёл тревожный инцидент, который напоминает, что пешеходом нельзя чувствовать себя в безопасности даже на пешеходных переходах. В результате ДТП пострадали женщина и ребёнок.

По информации областной Госавтоинспекции, около 18.00 напротив дома №26 водитель автомобиля марки «Haval», мужчина 1996 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу пешеходам, пересекавшим проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Женщина и её ребёнок переходили улицу слева направо по ходу движения автомобиля, когда на них наехал кроссовер. В результате столкновения ребёнок получил травму живота и был срочно доставлен в медицинское учреждение в сопровождении матери. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, их точное состояние уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Ведутся процессуальные действия, в том числе осмотр места ДТП, опрос участников и очевидцев. По факту аварии назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям водителя.

Для всех «безлошадных» горожан давно пора взять за правило не терять бдительности ни на «зебрах», ни при переходе дороги на разрешающий сигнал светофора, ни даже стоя на остановке общественного транспорта. К сожалению, с увеличением количества автомобилей улицы в Екатеринбурге стали опасны не только нарушителей правил дорожного движения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
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16:55 Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу
16:32 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 20 июня
16:13 Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
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