В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня вечером, 19 июня, на проспекте Ленина в Екатеринбурге произошёл тревожный инцидент, который напоминает, что пешеходом нельзя чувствовать себя в безопасности даже на пешеходных переходах. В результате ДТП пострадали женщина и ребёнок.По информации областной Госавтоинспекции, около 18.00 напротив дома №26 водитель автомобиля марки «Haval», мужчина 1996 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу пешеходам, пересекавшим проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Женщина и её ребёнок переходили улицу слева направо по ходу движения автомобиля, когда на них наехал кроссовер. В результате столкновения ребёнок получил травму живота и был срочно доставлен в медицинское учреждение в сопровождении матери. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, их точное состояние уточняется.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Ведутся процессуальные действия, в том числе осмотр места ДТП, опрос участников и очевидцев. По факту аварии назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям водителя.Для всех «безлошадных» горожан давно пора взять за правило не терять бдительности ни на «зебрах», ни при переходе дороги на разрешающий сигнал светофора, ни даже стоя на остановке общественного транспорта. К сожалению, с увеличением количества автомобилей улицы в Екатеринбурге стали опасны не только нарушителей правил дорожного движения.