Больше половины из 19 пожаров вчера возникали в жилом фонде Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки (то есть, 18 июня) сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России ликвидировали 19 возгораний, произошедших в различных населённых пунктах Свердловской области. По данным ведомства, десять из них пришлись на жилой сектор.Благодаря оперативной работе спасателей, во вчерашнюю среду удалось избежать жертв — из задымлённых помещений были эвакуированы три человека. Эти трое оказались в опасности при возгорании мусора, произошедшем в подвале многоквартирного дома. Пожар распространился на площади всего 4 квадратных метра, но вызвал сильное задымление. Специалисты газодымозащитной службы и вывели трёх жильцов из помещений, быстро наполняющихся едким дымом. С огнём же шестеро пожарных справились за 50 минут.Более значительные пожары, одинаковые по площади, охваченной огнём, произошли вчера в Екатеринбурге на улице Баумана и в посёлке Бобровский в переулке Александровском. В обоих случаях площадь пожара достигала 30 квадратных метров. Но в первом случае горели три автомобиля (их тушили пять человек личного состава пожарной части и справились за 9 минут). А во втором загорелся частный жилой дом, к тушению которого привлекли четырёх специалистов. Они справились с пламенем за 15 минут.Кроме того, вчера горел деревянный сарай в посёлке Зайцево, балкон многоэтажки в Нижнем Тагиле, автобус в Талице сгорел автобус марки ПАЗ. Во всех трёх случаях пожарные работали оперативно и ликвидировали возгорание за считаные минуты.