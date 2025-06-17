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В туринской школе после нагоняя от прокуратуры заменили потрескавшиеся окна
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Туринске местная прокуратура после проверки школы №2 имени Ж.И. Алферова через суд добилась замены потрескавшихся окон.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки представители надзорного ведомства заметили на окнах трещины и другие повреждения.
Тогда прокуратура подала в суд исковое заявление об обязаннее администрации округа выделить деньги на замену окон, а школу – заменить окна после получения средств. Суд иск удовлетворил. На исполнение наложенных судов обязательствам администрации и школе давалось по шесть месяцев.
К текущему моменту все 108 окон в школе заменены.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки представители надзорного ведомства заметили на окнах трещины и другие повреждения.
«В частности, окна имели составные или разбитые стекла. Вместо разбитых стекол использовались листы древесноволокнистого полотна. Было выявлено 108 окон в ненадлежащем состоянии. В связи с изложенным прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений. Однако администрацией Туринского городского округа денежные средства на данные работы выделены не были»,
– рассказали в ведомстве.
Тогда прокуратура подала в суд исковое заявление об обязаннее администрации округа выделить деньги на замену окон, а школу – заменить окна после получения средств. Суд иск удовлетворил. На исполнение наложенных судов обязательствам администрации и школе давалось по шесть месяцев.
К текущему моменту все 108 окон в школе заменены.
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