В туринской школе после нагоняя от прокуратуры заменили потрескавшиеся окна

– рассказали в ведомстве.

«В частности, окна имели составные или разбитые стекла. Вместо разбитых стекол использовались листы древесноволокнистого полотна. Было выявлено 108 окон в ненадлежащем состоянии. В связи с изложенным прокуратура внесла директору школы представление об устранении нарушений. Однако администрацией Туринского городского округа денежные средства на данные работы выделены не были»,