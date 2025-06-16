В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП







рассказали в областном УГИБДД. «Установлено, что водитель Daewoo является местным жителем, имеет стаж вождения всего 1 месяц и уже 6 раз привлекался за нарушения ПДД. На момент происшествия он был трезв»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Арамили молодой водитель с водительским стажем один месяц спровоцировал серьёзное ДТП. В результате пострадала женщина.Авария произошла в среду, 18 июня, в 21.47 напротив дома №12 по улице 1 Мая. По предварительным данным, 19-летний водитель Daewoo стал пересекать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Lada, за рулём которой была 34-летняя женщина. После удара её автомобиль повело в сторону – машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.На парня составили три протокола: по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал), части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей) и статьи 12.24 КоАП РФ (причинение вреда здоровью при нарушении ПДД). Также на молодого человека возбудили производство по части 1 статьи 12.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату штрафов, в связи с чем его задержали до судебного решения.