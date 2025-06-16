В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера

Иллюстрация: поисковый отряд «ЛизаАлерт»





рассказывают волонтёры. «Поисковики отработали болото, обследовали близлежащие горы и холмы, проверили заброшенные садовые товарищества, просеки и ЛЭП»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в посёлке Исеть под Екатеринбургом пропал 75-летний Александр Попов. С 9 июня его местонахождение остаётся неизвестным.В поисках пожилого мужчины участвуют более 40 человек, среди которых как добровольцы из отрядов «ЛизаАлерт» «Прорыв» и «РМК Поиск», так и неравнодушные местные жители с родственниками пропавшего. Кроме них пенсионера ищут сотрудники МЧС и полиции.Сообщается, что с начала поиска было обследовано более 1100 километров маршрутов, поисковики охватили 514 квадратных километров территории. При поиске отрабатывались болота, обследовались близлежащие горы и холмы, проверялись заброшенные садовые товарищества, просеки и ЛЭП, что дало свои плоды. Волонтёры говорят, что им удалось найти следы пропавшего, кепку и один кроссовок. Сейчас все усилия сосредоточены в том месте, где нашли вещи мужчины.