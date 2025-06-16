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Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор

18.30 Среда, 18 июня 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки сотрудники МЧС России потушили 14 пожаров на территории Свердловской области. Пять из них произошли в жилом секторе, 2014 сообщают в региональном управлении ведомства.

Крупный пожар вторника произошёл в Краснотурьинске: на улице Комарова огонь охватил 120 квадратных метров частного жилого дома. На месте работали 9 пожарных и 2 единицы техники. Спасателям удалось локализовать и потушить возгорание за 51 минуту.

Ещё более крупный пожар случился в Екатеринбурге на улице Рабочей Молодёжи. Там горело неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь тушили 15 специалистов с привлечением четырёх единиц техники. Возгорание было полностью ликвидировано за 42 минуты.

Также в столице Урала на улице Сортировочная произошло возгорание домашнего имущества в квартире на пятом этаже жилого дома. Пожар площадью 2 квадрата ликвидировали за 2 минуты.

Возгорание такого же масштаба возникло вчера и в посёлке Рудничный, где на улице Клубная загорелась веранда частного дома. Площадь пожара составила те же 2 квадратных метра. На вызов прибыли 8 человек, на ликвидацию огня у которых ушло всего 3 минуты.

Согласно предварительной статистике, 35% возгораний произошли вчера из-за неосторожного обращения с огнём, 7% — из-за короткого замыкания электропроводки. В отдельных случаях причиной становился поджог. В Екатеринбурге, например, именно поджог мог стать источником огня в заброшенном здании на улице Рабочей Молодёжи.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:53 Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад
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15:23 В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
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11:53 Организаторов похода на «Голый камень», во время которого пострадала школьница, будут судить в Нижнем Тагиле
10:58 В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже
10:35 Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге
10:02 Дело учинившего расправу над спящими на проспекте Ленина екатеринбуржца передали в суд
09:27 Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме
08:49 В Екатеринбурге хотят поменять пять автобусных маршрутов
21:18 Обустройство очередного екатеринбургского парка снова началось с вырубок
20:55 В Екатеринбурге грузовик повредил трамвайную остановку
20:44 В арт-путешествие по городам Большого Урала можно отправится, не покидая Ельцин-центр
20:18 РЖД поплатится за сбитого под Серовым медведя
19:49 Гонщику по тротуарам в Верхней Салде назначили наказание
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