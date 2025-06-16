Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки сотрудники МЧС России потушили 14 пожаров на территории Свердловской области. Пять из них произошли в жилом секторе, 2014 сообщают в региональном управлении ведомства.Крупный пожар вторника произошёл в Краснотурьинске: на улице Комарова огонь охватил 120 квадратных метров частного жилого дома. На месте работали 9 пожарных и 2 единицы техники. Спасателям удалось локализовать и потушить возгорание за 51 минуту.Ещё более крупный пожар случился в Екатеринбурге на улице Рабочей Молодёжи. Там горело неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь тушили 15 специалистов с привлечением четырёх единиц техники. Возгорание было полностью ликвидировано за 42 минуты.Также в столице Урала на улице Сортировочная произошло возгорание домашнего имущества в квартире на пятом этаже жилого дома. Пожар площадью 2 квадрата ликвидировали за 2 минуты.Возгорание такого же масштаба возникло вчера и в посёлке Рудничный, где на улице Клубная загорелась веранда частного дома. Площадь пожара составила те же 2 квадратных метра. На вызов прибыли 8 человек, на ликвидацию огня у которых ушло всего 3 минуты.Согласно предварительной статистике, 35% возгораний произошли вчера из-за неосторожного обращения с огнём, 7% — из-за короткого замыкания электропроводки. В отдельных случаях причиной становился поджог. В Екатеринбурге, например, именно поджог мог стать источником огня в заброшенном здании на улице Рабочей Молодёжи.