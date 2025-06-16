Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово





рассказали в надзорном ведомстве. «По имеющейся информации, около 10 часов 46 минут на шахте "Черемуховская – Глубокая" на горизонте 1172 метра произошел горный удар. Предварительно, двое проходчиков горных капитальных работ, 1974 и 1975 годов рождения, получили травмы, подняты на поверхность, госпитализированы в учреждение здравоохранения»,





– прокомментировали в компании. «18 июня на шахте "Черемуховская" СУБРа произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность. Идет обследование места происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром в посёлке Черёмухово на шахте «Черемуховская – Глубокая» вблизи Североуральска произошло обрушение. Пострадали двое проходчиков. В связи с горным ударом прокуратура проводит проверку.Сообщается, что пострадавших рабочих уже подняли на поверхность и доставили в больницу.Вечерним ведомостям в пресс-службе СУБРа, на шахте которого подтвердили факт обрушения.Там также добавили, что «на других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме».