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Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня утром в посёлке Черёмухово на шахте «Черемуховская – Глубокая» вблизи Североуральска произошло обрушение. Пострадали двое проходчиков. В связи с горным ударом прокуратура проводит проверку.
Сообщается, что пострадавших рабочих уже подняли на поверхность и доставили в больницу.
Вечерним ведомостям в пресс-службе СУБРа, на шахте которого подтвердили факт обрушения.
Там также добавили, что «на других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме».
Сообщается, что пострадавших рабочих уже подняли на поверхность и доставили в больницу.
«По имеющейся информации, около 10 часов 46 минут на шахте "Черемуховская – Глубокая" на горизонте 1172 метра произошел горный удар. Предварительно, двое проходчиков горных капитальных работ, 1974 и 1975 годов рождения, получили травмы, подняты на поверхность, госпитализированы в учреждение здравоохранения»,
– рассказали в надзорном ведомстве.
Вечерним ведомостям в пресс-службе СУБРа, на шахте которого подтвердили факт обрушения.
«18 июня на шахте "Черемуховская" СУБРа произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность. Идет обследование места происшествия»,
– прокомментировали в компании.
Там также добавили, что «на других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме».
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