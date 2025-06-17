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В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже
Кадр из видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Жители Нижнего Тагила переживают за собак, которых неизвестные запирают в гараже на улице Аганичева. Как помочь животным, они не знают.
Видео, на котором слышно, как из гаража доносится лай и вой собак, опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам местных жителей, они давно наблюдают за странным гаражом, но они ни разу не видели, чтобы кто-то кормил, поил, выгуливал или убирал за животными. Из-за этого они опасаются, что часть животных уже погибла, а остальные обречены на медленную и мучительную смерть.
Видео, на котором слышно, как из гаража доносится лай и вой собак, опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам местных жителей, они давно наблюдают за странным гаражом, но они ни разу не видели, чтобы кто-то кормил, поил, выгуливал или убирал за животными. Из-за этого они опасаются, что часть животных уже погибла, а остальные обречены на медленную и мучительную смерть.
«Ни разу не видели, чтобы кто-то к ним приходил. Может быть это живодеры? Кто и с какой целью удерживает их там? Не знаем, что и делать, как и чем помочь несчастным животным, обреченным на мучительное существование и смерть»,
– говорят тагильчане.
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