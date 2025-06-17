В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже

– говорят тагильчане.

«Ни разу не видели, чтобы кто-то к ним приходил. Может быть это живодеры? Кто и с какой целью удерживает их там? Не знаем, что и делать, как и чем помочь несчастным животным, обреченным на мучительное существование и смерть»,