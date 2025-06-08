В Екатеринбурге грузовик повредил трамвайную остановку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 17 июня, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и… трамвайной остановки. Ожидавшие транспорта мужчина с ребёнком получили травмы.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» 1994 года рождения, поворачивая на перекрёстке, допустил движение незакреплённой стрелы — одного из элементов установленного на машине оборудования. В результате массивная конструкция задела остановочный павильон и обрушила его.В момент инцидента на остановке находились мужчина и его 7-летний ребёнок. Падение стеклянных элементов конструкции привело к незначительным травмам. На место оперативно прибыли медики, оказавшие первую помощь. После осмотра пострадавшие были отпущены домой.Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, оформили документы, установили обстоятельства и причины случившегося. По факту инцидента ведётся проверка. В зависимости от её результатов водителю может грозить административная ответственность.