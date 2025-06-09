Гонщику по тротуарам в Верхней Салде назначили наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ночная погоня с участием экипажа ГИБДД, опасное вождение по тротуарам, авария и попытка бегства — таким образом завершилась поездка по Верхней Салде для 27-летнего гражданина Таджикистана. Приключения на свою беду он устроил себе 14 июня.Инцидент произошёл на улице Районной, где дорожные инспекторы заметили «Тойоту Селику», двигающуюся по проезжей части с явными признаками неадекватного вождения. На требование остановиться водитель не отреагировал, а наоборот — ускорился, свернув на Комсомольскую аллею. Нарушитель пытался скрыться по тротуарам, подвергая опасности пешеходов. Погоня закончилась на улице Воронова, где лихач прямо на ходу выпрыгнул из машины, а транспорт, продолжив движение без водителя, врезался в фонарный столб.Скрыться гонщику по тротуарам не удалось: он был задержан с применением силы и наручников, а затем доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина не имел прав на управление транспортными средствами в России. В его отношении составлен протокол по ряду административных нарушений.Верхнесалдинский районный суд, рассмотрев материалы дела, установил, что при задержании нарушитель вёл себя агрессивно, отказывался следовать в патрульную машину и не реагировал на требования полицейских. В итоге за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов (часть 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ) суд назначил ему административный арест сроком на 13 суток.Постановление пока не вступило в законную силу, однако уже сейчас ясно, что у арестованного могут появиться новые основания для ответственности. Все действия зафиксированы правоохранительными органами, и в ближайшее время мужчине, возможно, предстоит отвечать и по другим статьям.