Всего на два пожара в жилом секторе выезжали свердловские пожарные в понедельник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По всей видимости, прошедшие дожди значительно повлияли на пожарную обстановку в Свердловской области. Количество возгораний значительно с осадками уменьшилось, о чём свидетельствует сводка от МЧС России.Согласно данным областного ведомства по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки пожарные выезжали на 10 пожаров, только два из которых произошли в жилом секторе. При этом одно из них было незначительным, а второе сравнительно небольшим.В Екатеринбурге на площади в 35 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом помещении на улице Торговая. Всего полчаса потребовалось шести пожарным, чтобы сделать свою работу на месте происшествия.Ещё один пожар в жилом секторе произошёл в посёлке Новоасбест. Там на первом этаже двухэтажке по улице Коммунальная загорелись домашние вещи. Всего один квадратный метр успел охватить огонь, с которым огнеборцы справились буквально за две минуты. К слову, как и в екатеринбургском случае, их было шестеро.Остальные восемь пожаров вчерашнего понедельника вспыхивали на открытых территориях.