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Всего на два пожара в жилом секторе выезжали свердловские пожарные в понедельник
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
По всей видимости, прошедшие дожди значительно повлияли на пожарную обстановку в Свердловской области. Количество возгораний значительно с осадками уменьшилось, о чём свидетельствует сводка от МЧС России.
Согласно данным областного ведомства по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки пожарные выезжали на 10 пожаров, только два из которых произошли в жилом секторе. При этом одно из них было незначительным, а второе сравнительно небольшим.
В Екатеринбурге на площади в 35 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом помещении на улице Торговая. Всего полчаса потребовалось шести пожарным, чтобы сделать свою работу на месте происшествия.
Ещё один пожар в жилом секторе произошёл в посёлке Новоасбест. Там на первом этаже двухэтажке по улице Коммунальная загорелись домашние вещи. Всего один квадратный метр успел охватить огонь, с которым огнеборцы справились буквально за две минуты. К слову, как и в екатеринбургском случае, их было шестеро.
Остальные восемь пожаров вчерашнего понедельника вспыхивали на открытых территориях.
Согласно данным областного ведомства по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки пожарные выезжали на 10 пожаров, только два из которых произошли в жилом секторе. При этом одно из них было незначительным, а второе сравнительно небольшим.
В Екатеринбурге на площади в 35 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом помещении на улице Торговая. Всего полчаса потребовалось шести пожарным, чтобы сделать свою работу на месте происшествия.
Ещё один пожар в жилом секторе произошёл в посёлке Новоасбест. Там на первом этаже двухэтажке по улице Коммунальная загорелись домашние вещи. Всего один квадратный метр успел охватить огонь, с которым огнеборцы справились буквально за две минуты. К слову, как и в екатеринбургском случае, их было шестеро.
Остальные восемь пожаров вчерашнего понедельника вспыхивали на открытых территориях.
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