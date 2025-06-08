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Всего на два пожара в жилом секторе выезжали свердловские пожарные в понедельник

18.28 Вторник, 17 июня 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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По всей видимости, прошедшие дожди значительно повлияли на пожарную обстановку в Свердловской области. Количество возгораний значительно с осадками уменьшилось, о чём свидетельствует сводка от МЧС России.

Согласно данным областного ведомства по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки пожарные выезжали на 10 пожаров, только два из которых произошли в жилом секторе. При этом одно из них было незначительным, а второе сравнительно небольшим.

В Екатеринбурге на площади в 35 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом помещении на улице Торговая. Всего полчаса потребовалось шести пожарным, чтобы сделать свою работу на месте происшествия.

Ещё один пожар в жилом секторе произошёл в посёлке Новоасбест. Там на первом этаже двухэтажке по улице Коммунальная загорелись домашние вещи. Всего один квадратный метр успел охватить огонь, с которым огнеборцы справились буквально за две минуты. К слову, как и в екатеринбургском случае, их было шестеро.

Остальные восемь пожаров вчерашнего понедельника вспыхивали на открытых территориях.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:18 В Екатеринбурге по восьми статьям УК РФ будут судить банду похитителей
11:17 Количество «покусанных» клещами в Свердловской области достигло 22,3 тысячи человек
10:04 Глава Минздрава Мурашко проинспектировал екатеринбургские больницы
09:42 На полгода в колонию отправили злостного неплательщика алиментов из Нижнего Тагила
09:09 В Нижнем Тагиле пациента с тяжелой формой диабета спасли от ампутации ног
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