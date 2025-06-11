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СМИ сообщают о пожаре в расселенном доме возле Макаровского моста в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге недалеко от Макаровского моста вспыхнул пожар. «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что говорит расселённый двухэтажный дом.
В свердловском управлении МЧС информацию о возгорании изданию подтвердили, сообщив, что на месте работают восемь огнеборцев и две единицы техники. Площадь пожара, по предварительным оценкам, 100 квадратных метров.
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В свердловском управлении МЧС информацию о возгорании изданию подтвердили, сообщив, что на месте работают восемь огнеборцев и две единицы техники. Площадь пожара, по предварительным оценкам, 100 квадратных метров.
Фото: читатель Вечерних ведомостей
«Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Информации о пострадавших не поступало»,
– сказали в пресс-службе спасателей.
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