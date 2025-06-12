В 42,5 раза снизилась площадь ландшафтных пожаров в Екатеринбурге в 2025 году

– рассказали в мэрии.

«С начала текущего пожароопасного сезона в Екатеринбурге зафиксировано 18 ландшафтных пожаров, общей площадью 0,2 гектара. В аналогичный период прошлого года эти показатели составили 19 возгораний и 8,9 гектара соответственно»,