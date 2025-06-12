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В 42,5 раза снизилась площадь ландшафтных пожаров в Екатеринбурге в 2025 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В текущем году в Екатеринбурге регистрируют в 42,5 раза меньше ландшафтных пожаров, чем было зафиксировано за тот же период в прошлом году.
Такие данные приводят на официальном портале города со ссылкой на комитет административных органов.
Там также добавили, что с начала года в уральской столице был зарегистрирован один лесной пожар, площадью 1,14 гектара. В прошлом году за тот же период на территории муниципалитета вспыхивало четыре природных пожара на общей площади 1,79 гектаров.
Такие данные приводят на официальном портале города со ссылкой на комитет административных органов.
«С начала текущего пожароопасного сезона в Екатеринбурге зафиксировано 18 ландшафтных пожаров, общей площадью 0,2 гектара. В аналогичный период прошлого года эти показатели составили 19 возгораний и 8,9 гектара соответственно»,
– рассказали в мэрии.
Там также добавили, что с начала года в уральской столице был зарегистрирован один лесной пожар, площадью 1,14 гектара. В прошлом году за тот же период на территории муниципалитета вспыхивало четыре природных пожара на общей площади 1,79 гектаров.
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