В посёлке Гари подросток перевернулся на мотоцикле и попал в больницу





– сказали в управлении. «Госавтоинспекция напоминает родителям, что ни при каких обстоятельствах не допустимо доверять несовершеннолетним управление мотоциклом, мопедом либо скутером. Последствия уверенности в том, что ребёнок справится с вождением, могут стать плачевными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью, примерно в 01.45 в границах посёлка городского типа Гари перевернулся на мотоцикле 17-летний юноша.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, молодой человек ехал на мотоцикле «Иж Планета-3», когда вдруг врезался в животное, и упал. В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Серовскую городскую больницу. Известно, что он был без мотошлема.Необходимых водительских прав у парня не было. Приобрёл транспорт, как установили сотрудники ГИБДД, юноша самостоятельно на заработанные деньги. Байк зарегистрировал в установленном порядке не был. Кататься на нём разрешала мама.Как итог, кроме травм, которыми завершилась ночная поездка, юноша получил административную ответственность за отсутствие водительских прав (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ), мотошлема (по ст. 12.6 КоАП РФ), регистрации на транспортное средство (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ) и полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), а на его маму составили протокол за передачу транспорта, лицу у которого заведомо отсутствует права на управления ТС (3 ст. 12.7 КоАП РФ). Теперь женщине ещё грозит ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).