За два выходных дня в Свердловской области случилось более трёх десятков пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие выходные — 14 и 15 июня — пожарные расчёты МЧС России ликвидировали 34 возгорания на территории Свердловской области. Без пострадавших не обошлось, среди них были и дети, но удалось избежать более серьёзных последствий.За субботу, 14 июня: было зафиксировано 16 пожаров, пять из которых случилось в жилом секторе. Самый крупный из них вспыхнул в деревне Чусовляны, где на улице Северной сгорели частный дом и надворные постройки. Огонь охватил 115 квадратных метров. Двух человек огненная стихия вынудила обратиться за помощью к медикам.Ещё один крупный субботний пожар вспыхнул в промзоне Кировского района Екатеринбурга. Там в цеху горели электрокабели, оборудование и упаковка. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. С огнём боролись 22 специалиста при задействовании 7 единиц техники.Пожар примерно таких же масштабов — 72 квадратных метра — возник в садовом товариществе посёлка Анатольская. Только так горел не цех, а баня. Пожарных на месте происшествия было шесть, огонь им удалось потушить за 22 минуты.Воскресный день оказался не менее напряжённым, чем суббота. Семь из 18 пожаров пришлись на жилой сектор.Два схожих по масштабам (60 квадратных метров) пожара произошли в Верхней Салде и в Екатеринбурге. В первом случае сгорели садовый дом и баня на территории СНТ «Строитель-2». Во втором вспыхнула только баня на улице Советской. Ликвидировать пожар удалось за 20 минут.Ребёнок пострадал во время другого воскресного пожара в Екатеринбурге. Возгорание произошло на улице Бисертская в многоквартирном доме. Загорелись квартира на пятом и балкон на шестом этажах. Огонь распространился на 40 квадратных метров. Всего сотрудники МЧС спасли 7 детей, эвакуировав 23 человека. На ликвидацию пожара ушло 29 минут. Как выяснили пожарные дознаватели, причиной стало короткое замыкание проводки.