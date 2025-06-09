В Верхнем Тагиле росгвардецы залезли в квартиру через окно, чтобы помочь женщине с инсультом





– рассказали в ведомстве. «Лежащая на полу гражданка была в сознании, но в пространстве не ориентировалась, подняться самостоятельно женщина не могла и жаловалась на плохое самочувствие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верхнем Тагиле росгвардейцы забрались в квартиру, где находилась женщина с инсультом, чтобы открыть двери.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, женщине, которой требовалась срочная госпитализация, помогли старшина полиции Даниил Шатунов и сержант полиции Александр Харланов из Кировградского отдела вневедомственной охраны.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 15 июня. Росгвардецйцы патрулировали улицы, когда к ним за помощью обратилась местная жительница, сообщившая, что она сдала квартиру в аренду женщине, 1976 года рождения, которая вдруг перестала отвечать на звонки. Двери ей тоже не открыли. При этом хозяйка слышала, что в квартире кто-то есть. По её словам, она слышала стон. Женщина выразила опасения, что могло произойти что-то страшное, и рассказала, что у квартиросъемщицы были проблемы со здоровьем.Сотрудники Росгвардии, поняв, что ситуация может быть очень серьёзной, согласились помочь. Так как квартира находилась на втором этаже, сержант полиции Харланов забрался на козырек над крыльцом подъезда и, заглянув в открытое настежь окно, увидел лежащую на полу женщину.С согласия хозяйки, росгвардеец проник в квартиру через окно и открыл двери. На место была вызвана скорая, бригада которой оперативно госпитализировала женщину в верхнепышминскую городскую больницу. Уже в больнице стало известно, что у пациентки произошёл инсульт. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.