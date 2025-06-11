Суд на три месяца закрыл екатеринбургское кафе «Афганский плов»





– рассказали в областном ГУФССП. «Опечатали входные группы, оборудование. Должник предупрежден об ответственности в случае самовольного возобновления деятельности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге по решению суда на три месяца приостановили работу кафе «Афганский плов», которое находится на улице Миномётчиков, 24. Поводом для закрытия заведения стали нарушения, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора во время проверки.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловских приставов, проверка установила, что в заведении качество продукции не контролируется, сроки по хранению продуктов нарушаются, сотрудники не осматриваются, уборка проводится с нарушениями.Так как все эти нарушения несут угрозу здоровью посетителей, суд признал владельца точки питания виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (статья 6.6 КоАП РФ) и наказал его приостановлением деятельности заведения на 90 суток. По решению суда приставы Железнодорожного районного отделения Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области опечатали кафе.