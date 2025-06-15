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В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в чёрной кепке

11.22 Понедельник, 16 июня 2025
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
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В Екатеринбурге ищут 13-летнюю Ксению Антропову. Она пропала в субботу, 14 июня. Ориентировку на подростка опубликовал поисковый отряд «Прорыв».

Девочка ростом 167 сантиметров, среднего телосложения, с серыми глазами и чёрными длиной до плеч волосами. На момент пропажи была одета в чёрную футболку, серые шорты, белые кроссовки с чёрными вставками и чёрную кепку.

В розыске подростка помимо волонтёров отряда участвуют сотрудники ОП №14 городского УМВД. Они просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, сообщать её телефону +7(343)356-42-14 или номерам «112», «102».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:22 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в чёрной кепке
11:09 После нападения собаки на шестерых человек в Асбесте возбудили уголовное дело
10:54 Прокуратура проверит лагерь под Алапаевском, где избили десятилетнего мальчика
10:40 Дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:48 СМИ сообщают об избиении мальчика ребятами постарше в детском лагере под Алапаевском
09:34 Водитель грузовика с нетрезвой головой спровоцировал серию ДТП в Екатеринбурге
18:41 В Екатеринбурге мотоциклист без прав погиб в ДТП на улице Шефской
17:36 Air Arabia отменила рейс из Екатеринбурга из-за закрытого воздушного пространства Ирана
16:53 Врачи из Екатеринбурга стали лауреатами национальной медицинской премии «Призвание»
16:33 В Екатеринбурге в парке Лесоводов России обрушилась скульптура «Рудокоп»
15:11 В Краснотурьинске разыскивают водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе
14:42 В Екатеринбург прибыл первый в России пятисекционный трамвай
14:08 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу
13:32 Спасатели предупреждают о грозах, граде и ветре до 25 м/с в Свердловской области
12:19 Куда сходить в Екатеринбурге с 16 по 22 июня: лекции, мастер-классы, спектакль и своп растений
11:31 В одной из деревень Свердловской области при пожаре пострадали два человека
18:39 Пожар на полигоне отходов «Новоуральский» ликвидирован спустя неделю
17:17 В Екатеринбурге водитель сбил 9-летнего ребёнка: у мужчины в крови нашли алкоголь
16:58 В Свердловской области запрашивают данные об арендаторах по решению антитеррористической комиссии
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