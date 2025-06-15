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В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка в чёрной кепке
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
В Екатеринбурге ищут 13-летнюю Ксению Антропову. Она пропала в субботу, 14 июня. Ориентировку на подростка опубликовал поисковый отряд «Прорыв».
Девочка ростом 167 сантиметров, среднего телосложения, с серыми глазами и чёрными длиной до плеч волосами. На момент пропажи была одета в чёрную футболку, серые шорты, белые кроссовки с чёрными вставками и чёрную кепку.
В розыске подростка помимо волонтёров отряда участвуют сотрудники ОП №14 городского УМВД. Они просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, сообщать её телефону +7(343)356-42-14 или номерам «112», «102».
Девочка ростом 167 сантиметров, среднего телосложения, с серыми глазами и чёрными длиной до плеч волосами. На момент пропажи была одета в чёрную футболку, серые шорты, белые кроссовки с чёрными вставками и чёрную кепку.
В розыске подростка помимо волонтёров отряда участвуют сотрудники ОП №14 городского УМВД. Они просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, сообщать её телефону +7(343)356-42-14 или номерам «112», «102».
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