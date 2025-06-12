Водитель грузовика с нетрезвой головой спровоцировал серию ДТП в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 15 июня, в Екатеринбурге водитель грузовика Foton спровоцировал серию ДТП, столкнувшись с семью машинами. В результате происшествия пострадал ребёнок. Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Своё состояние мужчина объяснил стрессом из-за конфликта в семье.Первые столкновения произошли всё в 23.45. Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, сначала водитель грузовика столкнулся на улице 2-ой Новосибирской с попутными Mazda CX-5 и Lada, затем уже на перекрёстке улицы Московской с переулком Рижским он протаранил Chery ProMax и на следующем перекрёстке в районе дома 218Б по улице Московской столкнулся с «ВАЗом», Toyota и двумя Hyundai, повредил светофорный объект с дорожным знаком и проехал ещё около ста метров – выехал на встречную полосу и завершил свою поездку на тротуаре.В результате последнего ДТП пострадала шестимесячная девочка, которая находилась в салоне Toyota. Её с травмами головы увезли в 9-ую ДМБ. Известно, что в ребёнок перевозился детском удерживающем устройстве, без нарушений ПДД.Установлено, что за рулём грузовика Foton находился 28-летний мужчина, житель Пермского края. Его общий водительский стаж 10 лет. К административной ответственности ранее привлекался 6 раз.Освидетельствование водителя показало 0,852 мг/л алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал, что в Екатеринбурге ему нужно было выгрузить товар, по дороге он заехал в придорожное кафе, где выпил 0,5 бутылки пива, и поехал дальше. По его словам, он был в стрессовом состоянии из-за семейного конфликта.В настоящее время на водителя составляю административные материалы, в том числе за вождение в пьяном виде по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, сообщили в управлении.