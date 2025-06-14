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В Екатеринбурге мотоциклист без прав погиб в ДТП на улице Шефской
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге днём 15 июня в ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла около 15:45 на улице Шефской, сообщает Госавтоинспекция.
По предварительной информации, 47-летний водитель мотоцикла Ducati двигался со стороны Промышленного проезда в сторону Егоршинского подхода, не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия скорой помощи.
Как уточнили в ГИБДД, у погибшего не было водительского удостоверения категории «А», необходимой для управления мотоциклом. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативной группы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование причин аварии.
По предварительной информации, 47-летний водитель мотоцикла Ducati двигался со стороны Промышленного проезда в сторону Егоршинского подхода, не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия скорой помощи.
Как уточнили в ГИБДД, у погибшего не было водительского удостоверения категории «А», необходимой для управления мотоциклом. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативной группы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование причин аварии.
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